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В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета

В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя авиакомпании и местную полицию.

«После того, как самолет подъехал к гейту, пассажир открыл дверь и выпрыгнул из лайнера», — заявили в American Airlines. Отмечается, что он получил легкие травмы и был задержан.

При этом издание уточняет, что в процессе выполнения рейса нарушитель вел себя «беспокойно» — в частности, трогал пассажиров за лица и обливал их неназванной жидкостью из своей бутылки.

В конце марта на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Анталью пассажир случайно поджег зажигалкой обшивку своего кресла. В результате никто не пострадал, а полет было решено продолжить. Авиакомпания после инцидента хотела обратиться к властям с просьбой ограничить пронос зажигалок на борт, однако Минтранс идею не поддержал.

Теги: пассажир, пассажирский самолет, Финикс
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