Минтранс не увидел необходимости запрещать зажигалки на борту самолета

Минстранс России не планирует вводить запрет на пронос зажигалок на борт самолета. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

​«Верим, что наши пассажиры достаточно дисциплинированы, подобных случаев повторяться не будет! , — сказал министр, отметив, что подобные запреты могу создать неудобства.

В конце марта на борту самолета авиакомпании Red Wings произошло тление обшивки кресла, причиной стало то, что один из пассажиров воспользовался зажигалкой. Это обнаружилось после жалобы пассажиров на запах гари. Тление не создало угрозы для выполнения полета и было сразу ликвидировано. Тогда авиакомпания заявила РБК, что намерена добиваться изменения правил безопасности полетов: перевозчик планировал предложить Росавиации запретить пронос зажигалок в самолеты.

Глава Минтранса отметил, что его ведомство может рассмотреть вопрос такого запрета, если подобные инциденты будут часто повторяться.

«Запрет на курение не только на борту, но и в аэропортах действует в России достаточно давно, — напомнил Дитрих. — Все понимают, что зажигалки в ручной клади и в багаже возить совершенно не обязательно».