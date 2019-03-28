В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

Компания намерена предложить Росавиации запретить проносить зажигалки на борт самолета, несмотря на то что тление обшивки вовремя ликвидировали и лайнер благополучно завершил полет

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Авиакомпания Red Wings сообщила об инциденте на борту ее самолета, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Анталью 26 марта. Вскоре после взлета один из пассажиров пожаловался на запах гари, после чего выяснялось, что обшивка его кресла тлеет.

«Сразу ликвидировали тление обшивки. Угрозы для продолжения выполнения полета не было. Командир воздушного судна (КВС) принял решение продолжить полет», — сообщили РБК в пресс-службе Red Wings.

В компании пояснили, что по факту инцидента было начато внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что «причиной тления кресла явилось включение зажигалки пассажиром».

Несмотря на то что никто из пассажиров или членов экипажа в результате инцидента не пострадал и самолет благополучно совершил посадку в Анталье, авиакомпания намерена добиваться изменения правил безопасности полетов.

​«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.