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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,4%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе

Руководство стадиона «Олимпийский» на встрече с представителями избирательных штабов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовало форматы предстоящих дебатов. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил заместитель генерального директора комплекса Виктор Анисимов.

По его словам, стороны согласовали «формат мероприятий», в котором будет выступать каждый из кандидатов. Отмечается, что форматы немного отличаются, однако оба оппонента смогут участвовать в выступлении друг друга.

​Анисимов не раскрыл подробности, сославшись на коммерческую тайну и на соображения безопасности.​ Он уточнил, что оба кандидата подали заявки на 19 апреля.

Политика
Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Ранее действующий президент Порошенко неоднократно настаивал на проведении дебатов 14 апреля. Кроме того, он пытался договориться с Зеленским о дате дебатов во время телефонного разговора в прямом эфире из студии программы «Право на власть» телеканала «1+1» (принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому). Президент пригласил шоумена приехать в студию в течение 40 минут, однако тот напомнил, что находится в Париже на встрече с президентом Франции и что дискуссия назначена на 19 апреля.

Второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля. По последним опросам Зеленский опережает Порошенко. Согласно опросу социологической компании «Рейтинг», опубликованному 11 апреля, шоумена готов поддержать 61% определившихся с выбором, а действующего президента — 24%.

Теги: Петр Порошенко, дебаты, Владимир Зеленский
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