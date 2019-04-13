Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе

Руководство стадиона «Олимпийский» на встрече с представителями избирательных штабов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовало форматы предстоящих дебатов. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил заместитель генерального директора комплекса Виктор Анисимов.

По его словам, стороны согласовали «формат мероприятий», в котором будет выступать каждый из кандидатов. Отмечается, что форматы немного отличаются, однако оба оппонента смогут участвовать в выступлении друг друга.

​Анисимов не раскрыл подробности, сославшись на коммерческую тайну и на соображения безопасности.​ Он уточнил, что оба кандидата подали заявки на 19 апреля.

Ранее действующий президент Порошенко неоднократно настаивал на проведении дебатов 14 апреля. Кроме того, он пытался договориться с Зеленским о дате дебатов во время телефонного разговора в прямом эфире из студии программы «Право на власть» телеканала «1+1» (принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому). Президент пригласил шоумена приехать в студию в течение 40 минут, однако тот напомнил, что находится в Париже на встрече с президентом Франции и что дискуссия назначена на 19 апреля.