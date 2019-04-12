СМИ опубликовали видео со звуками стрельбы из Тюмени

В Сети появилось видео из Тюмени, где проводится контртеррористическая операция (КТО). Ролик опубликован на странице местного издания 72.ru «ВКонтакте» и пользователями на YouTube.

На кадрах темно, но слышны стрельба и собачий лай.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) Тюменской области сообщил, что в одном из частных домов города могут скрываться сторонники запрещенной в России организации «Исламское государство», в связи с чем в нескольких районах города введен режим КТО.