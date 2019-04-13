Барк «Седов» не получил запрет от Польши на вход в воды страны

Барк «Седов» не получил запрет от Польши на вход в воды страны

Польские власти пока не передали руководству парусника «Седов», на борту которого находятся студенты Керченского государственного морского технологического университета, официальный запрет на вход в территориальные воды страны, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Ирину Образцову, представителя Балтийской государственной академии, которая эксплуатирует судно.

Она уточнила, что парусник не получил запрет на заход в порт Гдыня.

Ранее польские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря польского МИД Эву Сувару писали, что по решению премьер-министра Матеуша Моравецкого парусник со студентами из Крыма не будут пускать в территориальные воды страны, так как Варшава уважает целостность Украины и не принимает «аннексию» полуострова.

Перед Польшей аналогичное решение приняли власти Эстонии, также сославшись на непризнание Крыма как части России. Посольство России сочло этот шаг недружественным действием накануне​ поездки президента Эстонии в Москву. Парусник должен был находиться в Таллине 13-14 апреля, а 22 апреля прибыть в Польшу.

«Седов» — четырехмачтовый барк, он был построен в 1921 году в Германии (изначально судно называлось «Магдалена Виннен II»), в 1945-м СССР получил его в качестве репараций.



Барк входил в состав Военно-морского флота СССР до 1966 года, после этого принадлежал Министерству рыбного хозяйства, а в 1991 году стал собственностью Мурманского государственного технического университета. В 2017 году судно ​перешло к Калининградскому государственному техническому университету.