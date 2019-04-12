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Загитова заявила о желании сняться с прошедшего в Японии чемпионата

Российская фигуристка Алина Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант» заявила, что хотела сняться с чемпионата мира, который прошел в марте в японском городе Сайтама.

По словам фигуристки, подготовка к чемпионату была сложной, в частности, у нее возникли проблемы с прыжками. «Я не хотела опозорить Россию, потому что выступаю не только за себя, но и за страну», — сказала она (цитата по ТАСС).

22 марта 16-летняя Загитова завоевала на чемпионате золото, набрав по итогам двух программ 237,50 балла. Серебро взяла спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76), а бронзу — россиянка Евгения Медведева (223,80).

Комментируя результат, Загитова заявила, что одержать победу на чемпионате ей помог опыт участия в Олимпийских играх. «Я очень нервничала, потому что этот сезон прошел не очень гладко», — добавила она.

В 2018 году фигуристка завоевало золото в короткой программе на Олимпийских играх, а в 2017-м стала чемпионкой финала Гран-при.

Теги: фигурное катание, Чемпионат мира
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