Связанного с Манафортом лоббиста приговорили к трем годам условно

Политконсультанта Самюэла Пэттена, связанного с экс-главой предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, приговорили к трем годам условно за нарушение американского законодательства об иностранных агентах, сообщает CNN.

Также его приговорили к общественным работам и штрафу в размере $5 тыс.

Ранее суд обвинил Пэттена в работе иностранным агентом украинской партии «Оппозиционный блок», он признал вину. По данным суда, он также незаконно приобрел четыре билета на церемонию инаугурации Трампа за $50 тыс. для иностранца (законодательство США запрещает продавать гражданам других стран билеты на это мероприятие).

В марте суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к 73 месяцам тюрьмы за незаконное лоббирование и давление на свидетелей. До этого суд приговорил его к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за налоговое и банковское мошенничество. Поскольку 30 месяцев приговоров будут исполнены одновременно, с учетом уже отбытого срока Манафорт проведет в тюрьме шесть лет и девять месяцев.