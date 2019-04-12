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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Связанного с Манафортом лоббиста приговорили к трем годам условно

Политконсультанта Самюэла Пэттена, связанного с экс-главой предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, приговорили к трем годам условно за нарушение американского законодательства об иностранных агентах, сообщает CNN.

Также его приговорили к общественным работам и штрафу в размере $5 тыс. 

Политика
NYT узнала о помощи лоббиста в приобретении билетов на инаугурацию Трампа

Ранее суд обвинил Пэттена в работе иностранным агентом украинской партии «Оппозиционный блок», он признал вину. По данным суда, он также незаконно приобрел четыре билета на церемонию инаугурации Трампа за $50 тыс. для иностранца (законодательство США запрещает продавать гражданам других стран билеты на это мероприятие).

В марте суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к 73 месяцам тюрьмы за незаконное лоббирование и давление на свидетелей. До этого суд приговорил его к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за налоговое и банковское мошенничество. Поскольку 30 месяцев приговоров будут исполнены одновременно, с учетом уже отбытого срока Манафорт проведет в тюрьме шесть лет и девять месяцев.

Как отмечает CNN, на Украине Пэттен и Манафорт работали на одних и тех же клиентов. Во время рассмотрения дела Манафорта Пэттен был готов дать на него показания, однако этого не понадобилось, так как бывший глава штаба Трампа пошел на сделку с обвинением и признал вину.

Теги: Пол Манафорт, Приговор
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