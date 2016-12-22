NYT узнала о помощи лоббиста в приобретении билетов на инаугурацию Трампа

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Покушавшийся на жизнь Терезы Мэй житель Лондона получил пожизненный срок

СМИ узнали от отказе Ирака российскому самолету в пересечении границ

Трамп возмутился «утечкой» высказываний о торговых переговорах с Канадой

Трамп сообщил конгрессу о планах подписать новый договор вместо NAFTA

США прекратили выделять ООН средства для оказания помощи Палестине

Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине

В ДНР сообщили дату и место прощания с Захарченко

В Росреестре назвали причину сбоя работы своих информационных систем

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Акимов поручил Орешкину взять ситуацию с Росреестром под личный контроль

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Появилось видео с места убийства Захарченко

РПЦ прокомментировала итоги встречи патриархов в Стамбуле

СК после гибели главы ДНР завел дело о международном терроризме

Владелец «Спартака» объяснил продажу Промеса вылетом из Лиги чемпионов