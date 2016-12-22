NYT узнала о помощи лоббиста в приобретении билетов на инаугурацию Трампа

Американский лоббист Сэм Пэттен заявил прокурорам о том, что незаконно приобрел билеты на инаугурацию президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на судебные документы.
Сейчас Пэттен проходит по делу о нарушении закона об иноагентах. Суд обвинил его в работе иноагентом в период между 2014 и 2018 годами на украинский «Оппозиционный блок». Пэттен признал свою вину.
Инаугурация Трампа прошла 20 января. По информации прокуроров, Пэттен купил билеты за $50 тыс., деньги поступили с банковского счета на Кипре. При этом Пэттен несколько раз утаивал документы о покупке билетов для иностранцев.
Заказчиком, как считают в прокуратуре, был Константин Килимник, который может быть связан с разведслужбами России и неким украинским олигархом. Отмечается, что Килимник работал в Киеве вместе с экс-главой предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. В материалах расследования указывалось, что Манафорт и Килимник поддерживали связь до ноября 2017 года.
Ранее в документах следствия Килимник проходил под грифом «персона А». Однако в начале июня спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о возможной связи штаба Трампа с Москвой, впервые назвал Килимника среди обвиняемых.