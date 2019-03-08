Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт проведет в тюрьме почти четыре года и будет обязан выплатить штраф в $50 тыс и возместить $24 млн убытков. . Обвинение запрашивало для него 24 года лишения свободы

Пол Манафорт (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Суд в Вирджинии приговорил бывшего главe предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает Reuters.

Манафорт совершил «неоспоримо серьезные» преступления и удивительно, что он не выразил сожаления за участие в противоправных деяниях, заявил судья Томас Селби Эллис. Он предположил, что Манафорт украл более $6 млн у налогоплательщиков и назвал это «кражей денег у всех, кто платит», сообщает CBS.

Защита Манафорта настаивала, что предъявленные ему обвинения выходят за рамки мандата спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Адвокаты считают, что требуя длительного заключения обвинение пытается надавить на бывшего главу предвыборного штаба Трампа и заставить его «предоставить компрометирующую информацию».

Мюллер требовал для Манафорта наказание в виде 24 лет тюремного заключения. Спецпрокурор отметил, что обвиняемый совершил множество преступлений и не должен получить снисхождения из-за того, что признал вину.