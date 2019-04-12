Медведев назначил замминистра энергетики

Заместителем министра энергетики назначен Юрий Маневич. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Юрий Маневич родился в 1972 году в Ленинграде. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов им. Н.А.Вознесенского. В 2010 году возглавил ЗАО «Роспроект». Награжден почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики.

Ранее источники РБК сообщали, что замглавы Минэнерго может стать член правления «Интер РАО» Александра Панина, которая курирует в компании маркетинг и сбыт.

19 марта первый заместитель Минэнерго и бывший куратор энергетики в ведомстве Алексей Текслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Ведомство временно распределило его обязанности между тремя другими заместителями — Анастасией Бондаренко, Павлом Сорокиным и Анатолием Яновским.