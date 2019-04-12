СК начал проверку после падения легкомоторного самолета на Кубани

СК начал проверку после падения легкомоторного самолета на Кубани

Следователи организовали проверку после падения легкомоторного самолета в Краснодарском крае, сообщили РБК в Южном следственном управлении на транспорте СК.

«Проводим проверку. Он [пострадавший] доставлен в больницу. По предварительным данным, в результате неисправности закрылок [самолет] совершил аварийную посадку», — заявили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, частный легкомоторный самолет упал в Отрадненском районе Кубани. Пилота госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В конце марта на озере Кубенское в Вологодской области разбился легкомоторный самолет R-20M «Птенец-3», пилот погиб. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело. По данным СК, самолет мог упасть из-за неисправности, ошибки пилотирования или погодных условий.