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Норникель ₽16 872,56 (+16,85%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,29%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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СК начал проверку после падения легкомоторного самолета на Кубани

Следователи организовали проверку после падения легкомоторного самолета в Краснодарском крае, сообщили РБК в Южном следственном управлении на транспорте СК.

«Проводим проверку. Он [пострадавший] доставлен в больницу. По предварительным данным, в результате неисправности закрылок [самолет] совершил аварийную посадку», — заявили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, частный легкомоторный самолет упал в Отрадненском районе Кубани. Пилота госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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В конце марта на озере Кубенское в Вологодской области разбился легкомоторный самолет R-20M «Птенец-3», пилот погиб. Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело. По данным СК, самолет мог упасть из-за неисправности, ошибки пилотирования или погодных условий.

Теги: новости РБК, Самолет, Краснодарский край
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