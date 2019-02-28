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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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На дачный участок в Подмосковье упал легкомоторный самолет
В результате происшествия, по данным СМИ, погибли два человека. Оба они находились на борту самолета
Фото: Важное в Москве / VK

В Коломенском районе Подмосковья в садовом товариществе «Отдых» упал легкомоторный самолет. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщают ТАСС и «РИА Новости».

В результате происшествия, по их данным, погибли два человека. Оба они находились на борту самолета.

При падении воздушное судно, как уточнили собеседники агентств, задело дачный дом. 

Были ли на участке в момент инцидента люди, источники не уточняют. Остальных деталей случившегося источники пока также не раскрывают.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
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