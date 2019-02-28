На дачный участок в Подмосковье упал легкомоторный самолет

В результате происшествия, по данным СМИ, погибли два человека. Оба они находились на борту самолета

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В Коломенском районе Подмосковья в садовом товариществе «Отдых» упал легкомоторный самолет. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщают ТАСС и «РИА Новости».

В результате происшествия, по их данным, погибли два человека. Оба они находились на борту самолета.

При падении воздушное судно, как уточнили собеседники агентств, задело дачный дом.

Были ли на участке в момент инцидента люди, источники не уточняют. Остальных деталей случившегося источники пока также не раскрывают.

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