Медведев поздравил россиян с Днем космонавтики

Премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter поздравил россиян с Днем космонавтики.

«12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полет человека в космос», — написал Медведев. По словам премьера, ракетно-космическая отрасль — самоотверженный труд профессионалов, которые «живут мечтой о космосе».

Ранее поздравления также передали космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Алексей Овчинин, которые находятся на МКС.

Видео: Roscosmos / Twitter

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые облетел вокруг Земли. Полет продлился 1 час 48 минут.