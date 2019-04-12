Большинство россиян уверены в лидерстве страны в космосе

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,39 -0,23 EUR Бирж. 72,81 +0,08 Brent 71,43 +0,61% USD Нал. 64,85 64,13 EUR Нал. 73,29 72,43 USD ЦБ 64,40 -0,34 EUR ЦБ 72,66 -0,29 EUR/USD 1,1309 +0,0056 BTC/USD Бирж. 5 050,90 -17,10 IMOEX 2 567,05 +0,61% RTSI 1 255,99 +0,87% DJIA 26 143,05 -0,05% Nasdaq 7 947,36 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Норникель ₽16 872,56 (+17,12%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Норникель ₽16 872,56 (+17,12%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 64,4 (-0,34) Quote, 11 апр, 13:46
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 72,66 (-0,29) Quote, 11 апр, 13:46
В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова Политика, 12:10 Кононенко и Овчинин с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики Технологии и медиа, 12:04 Капитан сборной Англии пропустит финальный турнир Лиги наций из-за травмы Спорт, 12:02 Большинство россиян уверены в лидерстве страны в космосе Общество, 11:53 Масштабная реконструкция: как изменится Московское энергетическое кольцо Партнерский материал, 11:44 Наталья Климчук — о том, зачем делать фестиваль дизайна с женщинами Спецпроект РБК PINK, 11:43 Минздрав ответил на данные о зарплатах в российских больницах Общество, 11:39 В Казани после избиении подростка сверстниками возбудили дело Общество, 11:35 Биржа Bithumb потеряла $180 млн за год Крипто, 11:27 Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа Общество, 11:26 СК потребовал заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко Общество, 11:25 В России пройдет благотворительный показ фильма «Война Анны» Партнерский материал, 11:24 Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit Финансы, 11:11 Отраслевое сообщество проанализирует работу Росрыболовства Партнерский материал, 11:00
Общество ,  
0 
Большинство россиян уверены в лидерстве страны в космосе

Россия является лидером в освоении космоса, считают 76% россиян. Такой результат показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнение (ВЦИОМ).

По сравнению с результатами опроса годом ранее число людей с таким мнением немного сократилось — в 2018 году о лидерстве России в космосе говорили 78% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных — 90% — заявили, что России нужно участвовать в освоении космоса. О том, что делать это не нужно, заявили 7%.

Политика
Рогозин — РБК: «Формула «космос вне политики» не работает»

Также среди лидеров россияне называли США (66%) и Китай (46%).

По мнению 42% респондентов, усилия и средства, направленные на освоение космоса, нужно увеличить. Еще 41% участников опроса считают, что можно оставить все на нынешнем уровне. Сократить финансирование и объем работ предложили 9% опрошенных.

По итогам 2018 года Китай впервые обошел США по числу ракетных пусков и вышел на первое место по числу запущенных космических ракет. В общей сложности Пекин запустил за год 35 ракет.

Теги: Космос, освоение космоса, Опрос, ВЦИОМ
Материалы по теме
Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк
Финансы
Рогозин заявил о вкладе «Роскосмоса» в расследование хищений в корпорации
Политика
«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter