Большинство россиян уверены в лидерстве страны в космосе

Россия является лидером в освоении космоса, считают 76% россиян. Такой результат показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнение (ВЦИОМ).

По сравнению с результатами опроса годом ранее число людей с таким мнением немного сократилось — в 2018 году о лидерстве России в космосе говорили 78% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных — 90% — заявили, что России нужно участвовать в освоении космоса. О том, что делать это не нужно, заявили 7%.

Также среди лидеров россияне называли США (66%) и Китай (46%).