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Кононенко и Овчинин с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео опубликовал «Роскосмос».

«Этот день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми», — сказал Кононенко. Овчинин отметил, что перед космонавтами стоит ответственная задача — со всем опытом, который был получен от «первых», сделать мощный рывок вперед.

Видео: Roscosmos / Twitter

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил россиян с праздником. «12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полет человека в космос», — написал он в Twitter. Премьер добавил, что ракетно-космическая отрасль — это самоотверженный труд профессионалов, людей, «которые живут мечтой о космосе».

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые совершил облет вокруг Земли. Он продлился 1 час 48 минут.

Теги: космос, МКС, День космонавтики
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