ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии

ЦБ направил банкам письмо, в котором рекомендовал, как стоит собирать биометрические данные клиентов. Регулятор призвал четко сообщать клиентам о том, куда их данные сдаются — в единую систему или собственную систему банка

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Банк России направил банкам письмо с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС). Граждане, зарегистрированные в ЕСИА и сдавшие биометрию, смогут пользоваться банковскими услугами удаленно в любом банке.

ЦБ в своем письме указал на необходимость банкам четко разъяснять клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные — в ЕБС или собственную систему банка. Это, по мнению ЦБ, позволит избежать случаев введения в заблуждение физических лиц.

О проблеме передачи данных клиентов банков в собственные системы вместо ЕБС говорила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью газете «Ведомости». По ее словам, некоторые банки вместо ЕБС передают данные клиентов в свои собственные биометрические системы, вводя клиентов в заблуждение. «У нас уже есть большое количество жалоб по этому поводу: люди пошли за услугой, но, вместо того чтобы зарегистрировать их в ЕБС, банк передал их данные в другую систему», — рассказала она, не назвав конкретных банков. ЦБ пообещал разобраться с каждым из этих случаев, «поскольку это недопустимо».

Собственную систему сбора биометрии с осени запустил крупнейший банк — Сбербанк. Глава банка Герман Греф в конце 2018 года сообщил о сборе «миллионов» образцов биометрии, тогда как данные в ЕБС исчислялись тысячами. Госбанк, который спорит с ЦБ о необходимости создания биометрической системы, все же присоединился к ней по закону и запустил в январе сбор биометрии в 20% отделений.