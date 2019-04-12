Минтруд зафиксировал снижение рождаемости на 5%

В России число новорожденных в 2018 году снизилось на 5,4% — 90 тыс. рождений — в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

«Вчера Росстат подвел итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом <...> составило 5,4%», — подчеркнул министр.

Он добавил, что, несмотря на то, что данная тенденция «очень неприятна», вступивший в силу в 2018 году демографический пакет начал оказывать положительное влияние, поскольку в 2017 году снижение было почти на 200 тыс. рождений.

По словам Топилина, очень важно, что правительство смогло добиться уменьшения темпов снижения рождаемости.

В конце марта министр объявил, что Минтруд может предложить дополнительные меры по поддержке рождаемости, помимо финансовой поддержки со стороны государства.