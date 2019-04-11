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«Дело Baring Vostok» ,  
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Следствие попросило суд продлить домашний арест Калви до июля

В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и экс-гендиректору банка «Восточный» Алексею Кордичеву сроком до 14 июля. Об этом говорится в сообщении суда, поступившем в РБК. Рассмотрение ходатайств по их делам назначено на 12 апреля.

Ранее суд перевел Калви и Кордичева до 13 апреля под домашний арест. «13 апреля было потому, что первоначальная мера была установлена до 13 апреля, это технический вопрос», — пояснил адвокат Дмитрий Савушкин, добавив, что следователь должен выйти с ходатайством продления уже домашнего ареста.

Финансы
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Калви, Кордичева и еще четырех фигурантов арестовали в феврале, их обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Ранее в апреле суд продлил арест партнерам Baring Vostok Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору по инвестициям фонда Ивану Зюзину и главе «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову до 14 июля.

 

Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, домашний арест
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