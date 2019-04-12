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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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ТАСС назвал дату спуска первой подлодки-носителя ядерного «Посейдона»

Атомную подлодку «Белгород» — первого носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — спустят на воду 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Белгород» будет выведен из эллинга «Севмаша» и спущен на воду 23 апреля», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что в течение 2019 года подлодку достроят на плаву и испытают ядерный реактор. По словам источника, «Белгород» планируют передать Военно-морскому флоту в 2020 году после того, как проведут все заводские и государственные испытания.

РБК направил запрос в Объединенную судостроительную корпорацию, в которую входит «Севмаш».

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В конце февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон», спустят на воду весной этого года.

Впервые Путин анонсировал «Посейдон» в ходе прошлогоднего послания Федеральному собранию. Тогда он рассказал, что подводный беспилотный аппарат может плыть «на очень большой глубине», с высокой скоростью преодолевать расстояния между континентами и нести ядерный заряд. 
 

Теги: атомная подводная лодка, спуск на воду
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