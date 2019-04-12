ТАСС назвал дату спуска первой подлодки-носителя ядерного «Посейдона»

Атомную подлодку «Белгород» — первого носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — спустят на воду 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Белгород» будет выведен из эллинга «Севмаша» и спущен на воду 23 апреля», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что в течение 2019 года подлодку достроят на плаву и испытают ядерный реактор. По словам источника, «Белгород» планируют передать Военно-морскому флоту в 2020 году после того, как проведут все заводские и государственные испытания.

РБК направил запрос в Объединенную судостроительную корпорацию, в которую входит «Севмаш».