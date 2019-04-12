В Британии сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа

В Британии сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа

В британском графстве Мерисайд сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа. В результате один человек погиб, сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент произошел 11 апреля около 19:00 по местному времени (21:00 мск) в Биркдейле. Самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale, после чего загорелся.

Полицейские проводят расследование причин и обстоятельств крушения и устанавливает личность погибшего.

В начале апреля в Северной Македонии в районе горы Солунска Глава разбился легкомоторный самолет. В результате погибла семья из четырех человек, которая находилась на борту. Посол Болгарии Ангела Ангелова сообщила, что пилот запросил экстренную посадку из-за турбулентности, однако продолжил полет.