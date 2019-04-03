Семья из Болгарии разбилась на легкомоторном самолете в Северной Македони

Семья из Болгарии разбилась на легкомоторном самолете в Северной Македони

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе горы Солунска Глава в Северной Македонии, на борту находилась семья из четырех человек, все они погибли, передает BTV со ссылкой на посла Болгарии Ангела Ангелова.

Самолет направлялся из македонского города Охрид в болгарскую столицу Софию. «Недалеко от Скопье из-за турбулентности пилот запросил экстренную посадку», — рассказал Ангелов. Власти разрешили посадить летательный аппарат, но пилот заявил, что все нормально и он продолжит выполнять маршрут.

На борту самолета находились четыре человека - отец, мать и двое детей. По не подтвержденной пока официально информации, это 49-летний бизнесмен и его супруга, сообщает BTV.

Работы на месте крушения осложнены тем, что самолет разбился в труднодоступном месте, куда нельзя посадить вертолет, а также неблагоприятными погодными условиями, уточнил посол Болгарии.