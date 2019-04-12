Экс-замгенсека НАТО заявил о неготовности Украины вступить в альянс

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что Украины еще не готова вступить в альянс. Об этом он сообщил на Киевском форуме по безопасности, передает​ издание «Гордон».

«Мы должны быть реалистами в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Потому что сейчас Украина еще не готова к членству в НАТО», — сказал он.

Вершбоу добавил, что НАТО тоже не готово к такому «монументальному политическому решению». По его мнению, обе стороны должны многое сделать, чтобы Украина стала достойным кандидатом. В частности, через двустороннюю поддержку и учения. При этом он заявил, что стратегически Украина является партнером НАТО, на которого можно положиться.

В начале февраля Верховная рада закрепила в Конституции Украины курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Принятый закон обязывает правительство обеспечивать его реализацию. Согласно ему, президент получил статус гаранта проведения этого курса.