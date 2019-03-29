Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

С начала конфликта в Донбассе Вашингтон потратил на оказание помощи украинской армии уже более $1,3 млрд. Ранее конгресс согласовал в бюджете на 2019 год выделение Киеву по линии Пентагона $250 млн.

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С 2014 года США выделили на укрепление обороноспособности Украины более $1,3 млрд. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО», — сообщил представитель Пентагона.

Пахон подтвердил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева войти в НАТО и в целом «право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства». При этом он подчеркнул, что решение вопроса о статусе Крыма остается «важным обстоятельством» для решения о том, сможет ли Украина войти в Североатлантический альянс.

С 2014 года средства на оказание помощи Киеву регулярно закладываются в оборонный бюджет США. В марте 2018 года в Соединенных Штатах был принят закон о бюджете на остаток финансового 2018 года объемом $1,3 трлн, в котором на укрепление безопасности Украины было выделено $620 млн. Из них $200 млн Киеву решили выделить по линии Пентагона, еще $420,7 млн — по линии Госдепартамента. В августе прошлого года при обсуждении бюджета на 2019 финансовый год конгресс одобрил увеличение военной помощи Киеву на $50 млн, до $250 млн. Дополнительные средства будут направлены на закупку летального вооружения. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказывал, что деньги потратят на «наращивание возможностей противовоздушной обороны, современные средства радиоэлектронной борьбы, сферу медицинской помощи» и другие направления.

Поставки летального вооружения украинской армии были одобрены Белым домом в конце 2017 года. Тогда администрация президента Дональда Трампа разрешила передать ВСУ крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1 (Barrett M82), боеприпасы к ним и сопутствующие аксессуары.