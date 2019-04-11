Из-за обрушения лепнины в Москве пострадала женщина

В центре столицы со здания, расположенного около планетария, обрушилась лепнина, в результате пострадала женщина. Об этом «РИА Новости» сообщила гендиректор планетария Фаина Рублева.

«Произошло обрушение лепнины на жилом доме рядом с планетарием. Действительно, пострадала женщина, ее увезли на скорой», — сказала она, добавив, что на месте работают медики и сотрудники МЧС.

Директор по маркетингу и рекламе АО «Планетарий» Юлия Ким подтвердила РБК, что обрушился конструктивный элемент стоящего рядом с планетарием дома. «На работе планетария это никак не сказывается, эта зона огорожена», — подчеркнула она.

Ранее агентству сообщили в МЧС, что обрушился козырек здания по адресу: Садовая-Кудринская, 5, корпус 1, уточнив, что это здание планетария. «Площадь обрушения — полтора квадратных метра, пострадала женщина», — рассказали в ведомстве.

«Подразделения МЧС по данному адресу никаких работ не проводили», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.