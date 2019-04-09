Прокуратура начала проверку после обрушения цеха завода в Дзержинске

Прокуратура начала проверку после обрушения цеха завода в Дзержинске

Прокуратура Дзержинска начала проверку по факту обрушения кровли одного из цехов на территории завода «Дзержинск Химмаш». Об этом говорится на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Отмечается, что после проверки могут быть приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. В ведомстве также добавили, что точное количество пострадавших уточняется.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В понедельник, 8 апреля, при проведении работ по демонтажу металлоконструкций на заводе обрушилась стена цеха. В результате погиб один человек — водитель погрузчика. Также сообщалось о найденном теле второго погибшего, однако в Следственном комитете не подтвердили эту информацию.