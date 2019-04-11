Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для выдающихся россиян

Граждане России с уникальными и выдающимися достижениями могут получить в будущем возможность бесплатно отправиться в туристический полет в космос. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает корреспондент РБК.

«Следующий этап, когда уже какой-то финансовый жирок РКК «Энергия» сейчас заработает, мы дальше пойдем на премии определенные, — сказал Рогозин. — То есть уже не за деньги будем возить, а за уникальные достижения».

19 февраля глава «Роскосмоса» объявил о старте проекта для космических туристов, который позволит облететь Землю по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Рогозин не уточнил деталей проекта или сроков, в которые он будет реализован, но на своей странице в Twitter отметил контракт, который российская госкорпорация заключила с американской Space Adventures. Согласно договору, до конца 2021 года будет организован краткосрочный полет двух туристов к МКС.

В конце марта Рогозин сообщил, что «Роскосмос» намерен осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн. Он пояснил, что речь идет о возможности использовать космический корабль «Союз» для облета Луны.