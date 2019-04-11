Защита попросила разрешить Калви посещать магазины при домашнем аресте

Адвокаты попросили Басманный суд в случае удовлетворения ходатайства Следственного комитета разрешить основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви прогулки продолжительностью два часа в сутки в интервале от 10:00 до 16:00. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Разрешить во время прогулок, чтобы наш подзащитный мог заходить в продуктовый магазин, покупать товары первой необходимости, какие-то бытовые товары. Жена Калви пока что в Лондоне», — попросил адвокат.

Но следователь «категорически возразила». «Продукты могут приносить защитники, и достаточно большое количество, помимо прочего у Майкла Калви есть жена, есть трое детей, которые могут приехать в Россию и помогать ему, — сказала она. — Мы не ограничиваем общение с родственниками».

По словам следователя, к настоящему времени Калви не дает показаний, хотя заявлял о готовности сотрудничать со следствием. Она отметила, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения и хотело бы со своей стороны получить какие-то подтверждения, что Калви будет давать показания. «Вообще, прогулки это необязательно», — заключила следователь.