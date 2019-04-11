Правительство одобрило законопроекты о третьем этапе амнистии капитала

Правительство на заседании 11 апреля одобрило пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капитала. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабмина, передает «РИА Новости».

Срок амнистии предлагается продлить до 1 марта 2020 года. Ею можно будет воспользоваться при условии возврата капитала в страну и перерегистрации бизнеса в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

В феврале 2018 года президент Владимир Путин предложил продлить амнистию на год для тех, кто переводит бизнес в специальные административные районы России. В начале Марта Минфин внес законопроект о третьем этапе амнистии. По новому этапу декларацию можно подать с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года проходил первый этап амнистии, тогда было собрано около 7,2 деклараций о зарубежных активах и имуществе россиян.

По словам первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, в рамках второго этапа, который стартовал 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019 года, россияне задекларировали более €10 млрд.