Сноуден назвал задержание Ассанжа черным днем для свободы слова

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отреагировал на задержание в Лондоне основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Кадры того, как посол Эквадора приглашает сотрудников тайной полиции Великобритании в посольство, чтобы вытащить оттуда издателя удостоенных наград журналистских трудов (как бы вы к этому ни относились), войдут в учебники истории. Оппоненты Ассанжа могут ликовать, но это черный день для свободы прессы», — написал он в Twitter.

Ассанжа задержали ранее в четверг, после того как Эквадор отозвал у него право на убежище — основатель WikiLeaks укрывался в здании посольства этой страны с 2012 года.