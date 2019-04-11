Кремль выразил надежду на соблюдение прав арестованного в Лондоне Ассанжа

Москва надеется на соблюдение прав основателя WikiLeaks Джулиана Асссанжа, которого арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он арестован в Лондоне, поэтому я сейчас ничего не могу сказать», — добавил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Россия предоставить Ассанжу убежище.

Основателя WikiLeaks взяли под стражу в британской столице утром 11 апреля. Посольство Эквадора отозвало у Ассанжа право на убежище, после этого в дипмиссию пригласили сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в полиции, ордер на арест Ассанжа в июне 2012 года выдал Вестминстерский магистральный суд.

Ассанж жил на территории посольства Эквадора с 2012 года, в этой стране он просил убежища. Основатель WikiLeaks таким образом пытался избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. По мнению Ассанжа, преследование в Швеции было предлогом для того, чтобы впоследствии выдать его США. В Штатах ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа.