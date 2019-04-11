Макгрегор заявил о переломе ступни за три недели до боя с Нурмагомедовым

Макгрегор заявил о переломе ступни за три недели до боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор за три недели до боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым сломал ступню. Об этом он написал в Twitter.

«Я сломал ногу за три недели до боя. Однако я продолжал идти вперед, и последние удары в тот вечер нанес я. По родному брату Хабиба», — подчеркнул он.

Макгрегор отметил, что остался доволен тем, как прошел поединок. Он также извлек определенные уроки из боя и подготовки к нему. «Время покажет», — заключил он.

В поединке, который состоялся в октябре 2018 года, Макгрегор проиграл Нурмагомедову. 26 марта ирландец заявил о своем уходе из ММА, однако 4 апреля объявил, что намерен вернуться в октагон.