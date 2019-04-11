Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны

Россиянам, недовольным уровнем жизни, следует покинуть страну, считает балерина Анастасия Волочкова. Такое мнение она высказала в эфире передачи A-Team на радиостанции «Эхо Москвы».

«А скажите, пожалуйста, а вам плохо в этой стране живется? <…> Или раньше было лучше, до президента Путина? <…> Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», — заявила она. При этом балерина отметила, что «по-хорошему бы хотела призвать совершенно к другому, не уезжать».

По мнению балерины, «20 млн бедных, которых не устраивает Путин», должны «встать и совести своей задать вопрос», «а не ругать структуру».

Волочкова также заявила, что россиянам, живущим ниже прожиточного минимума, нужно «не курить на завалинке». «Пусть они работают и думают, что каждый из них, и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны, — сказала она. — Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний, почему мы не можем винить самих себя?»

Балерина заявила, что люди, которые являются «бедными, несчастными и какими-то ущербными», «считают возможным обвинять, осуждать, высказывать какие-то нелепые свои мнения о происходящем». «Но хочется всегда сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?» — добавила Волочкова.