Телеканал Al-Hadath сообщил об аресте президента Судана

Президент Судана Омар аль-Башир взят под стражу военными, сообщает арабский телеканал Al-Hadath. Sky News Arabia уточняет, что глава государства находится под домашним арестом. Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии, руководитель правящей в стране партии «Национальный конгресс», экс-министр обороны.

В столице Судана Хартуме 11 апреля проходит встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира, который находится у власти более 25 лет, а также распустить правительство. Массовые протесты против цен на хлеб начались в стране в декабре 2018 года. Впоследствии митингующие стали требовать отставки президента.

В 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде во время конфликта в Дарфуре — регионе на западе страны.