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Brexit ,  
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Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях антироссийских санкций

Лидер партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что введенные против России санкции привели к катастрофическим последствиям для экономики Европы.

Комментируя подготовку выхода Великобритании из Европейского союза, она подчеркнула, что ЕС может повторить ту же самую ошибку в отношении Британии, которую допустил в адрес России. По ее мнению, власти Евросоюза не защищают интересы европейцев, делая Brexit «бесполезным».

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«Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», — отметила Ле Пен.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, но соглашение об условиях этого процесса до сих пор не ратифицировано. Согласно предложению британского премьер-министра Терезы Мэй, после начала Brexit в Великобритании до 31 декабря 2020 года должен будет действовать переходный период.

Королевство при этом будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Британский парламент отклонил эту инициативу. В январе он также проголосовал против Brexit без соглашения с Брюсселем.

Теги: Марин Ле Пен, антироссийские санкции, Brexit
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