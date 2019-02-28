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Общество ,  
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Роскачество проверило пельмени

Роскачество провело веерное исследование пельменей, которые продаются в российских магазинах, и составило рейтинг самых качественных продуктов. РБК ознакомился с результатами проверки.

Эксперты Роскачества исследовали замороженные пельмени российского производства 48 торговых марок, которые оценили по 88 показателям качества и безопасности. География выборки продукции — 24 региона, ценовой диапазон — от 90 до 640 руб. за 1 кг.

Общество
Роскачество не нашло на российском рынке высококачественных пельменей

По результатам исследования Роскачество не смогло назвать ни одну торговую марку, которая могла бы претендовать на российский Знак качества. Самый лучший результат показали пельмени бренда «Сибирская коллекция», которые стоят 450 руб. за килограмм. Помимо них в топ-10 вошли пельмени производителей:

  • «Дымов» (344,8 руб. за 1 кг);
  • «Цезарь» (427 руб.);
  • «Останкино. Папа может» (311,3 руб.);
  • «Ермолино» (153 руб.);
  • «Мираторг» (291,2 руб.);
  • «ВкусВилл» (562,5 руб.);
  • «Атяшево» (374 руб.);
  • «ДобрынинЪ» (299,8 руб.);
  • «Уральские пельмени» (418,7 руб.).

Наиболее качественные пельмени, по данным Роскачества, производят в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской, Челябинской областях, а также в Мордовии и Башкирии.

Во всех исследованных марках эксперты Роскачества не нашли тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, недопустимого количества полифосфатов, а также других недопустимых соединений и микроорганизмов. Однако в 16 случаях были зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям: так, в некоторых пельменях нашли кишечную палочку и повышенное содержание бактерий.

Все представленные образцы содержат мясо, однако в продукции брендов «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета», «Равиолло», «Сальников» и «Своими руками. Карапузы» присутствует незаявленный на этикетке вид мяса. Эксперты пояснили, что это могло произойти, если на производстве плохо промыли оборудование.

Превалирующего количества сои в продукции обнаружено не было, хотя ДНК сои встречались. Оценив долю кальция в продукции, Роскачество ответило на один из частых мифов относительно пельменей: перемолотых костей в мясной фарше не оказалось ни в одном из представленных образцов. То же самое оказалось и с крахмалом, следы которого обнаружить не удалось.

Теги: пельмени, Роскачество, качество продуктов
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