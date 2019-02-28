Роскачество проверило пельмени

Наиболее качественные пельмени, по данным Роскачества, производят в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской, Челябинской областях, а также в Мордовии и Башкирии.

Во всех исследованных марках эксперты Роскачества не нашли тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, недопустимого количества полифосфатов, а также других недопустимых соединений и микроорганизмов. Однако в 16 случаях были зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям: так, в некоторых пельменях нашли кишечную палочку и повышенное содержание бактерий.

Все представленные образцы содержат мясо, однако в продукции брендов «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета», «Равиолло», «Сальников» и «Своими руками. Карапузы» присутствует незаявленный на этикетке вид мяса. Эксперты пояснили, что это могло произойти, если на производстве плохо промыли оборудование.

Превалирующего количества сои в продукции обнаружено не было, хотя ДНК сои встречались. Оценив долю кальция в продукции, Роскачество ответило на один из частых мифов относительно пельменей: перемолотых костей в мясной фарше не оказалось ни в одном из представленных образцов. То же самое оказалось и с крахмалом, следы которого обнаружить не удалось.