Роскачество проверило пельмени

Роскачество провело веерное исследование пельменей, которые продаются в российских магазинах, и составило рейтинг самых качественных продуктов. РБК ознакомился с результатами проверки.
Эксперты Роскачества исследовали замороженные пельмени российского производства 48 торговых марок, которые оценили по 88 показателям качества и безопасности. География выборки продукции — 24 региона, ценовой диапазон — от 90 до 640 руб. за 1 кг.
По результатам исследования Роскачество не смогло назвать ни одну торговую марку, которая могла бы претендовать на российский Знак качества. Самый лучший результат показали пельмени бренда «Сибирская коллекция», которые стоят 450 руб. за килограмм. Помимо них в топ-10 вошли пельмени производителей:
- «Дымов» (344,8 руб. за 1 кг);
- «Цезарь» (427 руб.);
- «Останкино. Папа может» (311,3 руб.);
- «Ермолино» (153 руб.);
- «Мираторг» (291,2 руб.);
- «ВкусВилл» (562,5 руб.);
- «Атяшево» (374 руб.);
- «ДобрынинЪ» (299,8 руб.);
- «Уральские пельмени» (418,7 руб.).