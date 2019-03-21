Роскачество назвало натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные российские продукты, сообщает «Российская газета».

По его словам, добавок и консервантов, в частности, не было в 95% исследованных соков и морсов. Кроме того, Протасов отметил высокое качество российского растительного масла и некоторых молочных продуктов.

Говоря об антибиотиках, глава Роскачества указал, что отклонения были обнаружены менее чем в 10% образцов куриного мяса. «Несколько больше видели в меде — в 21% исследованных образцов», — добавил он.

В ноябре 2018 года Роскачество проверило 33 марки яблочного сока по 38 показателям качества. Наилучшие были выявлены у 21 производителя, также были найдены четыре марки, которые «в большей степени являются сокосодержащими продуктами» («Джус Тим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день»). В Роскачестве отметили, что в них содержится меньше полезных веществ, чем в других исследованных соках.