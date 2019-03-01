Небензя заявил об «убийстве» российского проекта резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности ООН «убил» российский проект резолюции по Венесуэле, проголосовав против него. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Мы сегодня слышали из уст уважаемого представителя Соединенного Королевства старую песню — российский проект не прошел, а американский был заветирован, — сказал Небензя. — Собственно, ради этого и затевалась вся эта комбинация: завтра об этом будут трубить СМИ, в то время как о том, что наш проект был убит, не будет сказано ни слова».

Он напомнил, что в документе, предложенном Россией, содержалась поддержка «механизма Монтевидео», выработанного Мексикой, Уругваем и членами Карибского сообщества. Он предусматривает запуск диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле и достижение соглашения между сторонами конфликта. По словам Небензи, «диалог и посредничество — явно не то, к чему стремится Вашингтон и те делегации, которые его поддерживают».

Россия вынужденно применила право вето на американский проект резолюции, добавил постпред. По его мнению, проект «не нацелен на решение проблем Венесуэлы», поэтому Россия предложила альтернативный документ, «который мог бы помочь венесуэльцам самостоятельно, без внешнего вмешательства решить свои проблемы».