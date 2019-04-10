В Совете Европы опровергли недопуск толкнувшего Скабееву редактора в ПАСЕ

В Совете Европы опровергли слова ведущей телеканала «Россия 1» Ольги Скабеевой о том, что толкнувшего ее украинского журналиста Сергея Сидоренко попросили не приезжать в ПАСЕ. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.

​«Утверждение, что господина Сидоренко попросили не приезжать в ПАСЕ, не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

Скабеева рассказала агентству, что украинского журналиста попросили не приезжать в ПАСЕ. По ее словам, об этом ей сообщил пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольген.

Она добавила, что с Сидоренко провели «строгую беседу», в ходе которой он решил извиниться. Ведущая отметила, что к ней претензий не предъявляли. Скабеева рассказала, что ей предложили закрытую кабину для прямых включений, если ее съемочная группа не чувствует себя в безопасности.