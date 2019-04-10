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Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения

Сбербанк полностью устранил сбой в работе своего приложения, рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

«Сбой устранен, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — заявили в банке.

Технологии и медиа
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе приложения

Пользователи начали сообщать невозможность зайти в приложение ранее 10 апреля. По данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, после 12:00 мск на работу сервиса поступили около 600 жалоб из крупных городов России. Сбербанк объяснил происходящее техническими причинами и рекомендовал клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск.

Клиенты также жаловались на сбой в работе приложения два дня назад — в понедельник, 8 апреля. У них возникали проблемы с при проведении платежей и переводов через приложение и банкоматы. К вечеру банк устранил сбой.

Теги: Сбербанк, пользователи, сбой
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