Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения

Сбербанк полностью устранил сбой в работе своего приложения, рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

«Сбой устранен, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — заявили в банке.

Пользователи начали сообщать невозможность зайти в приложение ранее 10 апреля. По данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, после 12:00 мск на работу сервиса поступили около 600 жалоб из крупных городов России. Сбербанк объяснил происходящее техническими причинами и рекомендовал клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск.

Клиенты также жаловались на сбой в работе приложения два дня назад — в понедельник, 8 апреля. У них возникали проблемы с при проведении платежей и переводов через приложение и банкоматы. К вечеру банк устранил сбой.