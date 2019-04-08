Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это совершенно естественное событие, такой у нас климат. В апреле — это нормальная ситуация, когда теплые дни сменяют холодные. Начиная с пятницы [произойдет] понижение температуры до отрицательных значений. В пятницу [ночная] температура от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, в субботу от минус 4 градусов до плюс 1 градуса. Дневные температуры тоже заметно понизятся: от плюс 5 градусов до плюс 9 градусов», — заявил он.

По словам Вильфанда, 9 апреля ожидается температура около плюс 15–16 градусов, однако погода будет дождливой. «Именно при такой теплой и дождливой погоде быстро тает снег. Снег, который в лесах находится, начнет очень быстро исчезать», — добавил он.

Ранее Вильфанд говорил, что прошедший март оказался одним из самых теплых в истории России. Самым же теплым синоптики признали март 2017 года.