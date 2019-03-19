ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля. Об этом сообщается в Twitter центра.

Такую рекомендацию ЦОДД объяснил тем, что пока возможны перепады температур и гололед.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что в апреле в ​северных регионах России, в частности в Якутии, температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, в отдельные ночи ожидается похолодание до минус 30 градусов. По ее словам, минусовая температура также ожидается в Центральном регионе.

Москвичам синоптик пообещала в апреле температуру чуть выше нормы: в первые дни месяца будет около нуля, в середине воздух прогреется до плюс 5 градусов, а в конце месяца — до плюс 10 градусов. Как утверждала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, снег в центре Москвы сойдет в третьей декаде марта.