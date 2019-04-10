Силуанов поддержал запрос СК на перевод Калви под домашний арест

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в разговоре с РБК положительно оценил запрос Следственного комитета (СК) в суд с просьбой отпустить главу фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.

«Положительно [отношусь к запросу]. Как можно еще к этому относиться? Считаю, что должно состояться скорейшее рассмотрение в суде. Надеюсь на положительный исход», — заявил министр.

Ходатайство СК об изменении меры пресечения Калви, который сейчас находится в СИЗО, поступило в Басманный суд 10 апреля. Следствие также попросило отпустить под домашний арест проходящего по одному с Калви делу экс-главу правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Оба ходатайства будут рассмотрены 11 апреля.

Действия следователей поддержали в Baring Vostok и выразили надежду, что такие ходатайства поступят в отношении оставшихся фигурантов дела. Кроме того, просьбу СК приветствовали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и бизнес-омбудсмен Борис Титов.