Baring Vostok выразил надежду на перевод сотрудников под домашний арест

Инвестфонд Baring Vostok приветствует ходатайство следствия о переводе его основателя Майкла Калви под домашний арест, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Baring Vostok приветствует ходатайства Следственного комитета РФ о переводе Майкла Калви и Алексея Кордичева под домашний арест и надеется, что суд примет их во внимание», — указывается в сообщении. В компании выразили надежду, что такие ходатайства поступят в отношении еще четырех фигурантов.

«Мы убеждены, что арест избыточен как мера пресечения по делу, в основе которого лежит исключительно коммерческий спор и который должен рассматриваться в рамках арбитражного права», — подчеркнули в Baring Vostok.

Ранее стало известно, что СК попросил Басманный суд изменить меру пресечения Калви, а также экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву на домашний арест.