В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали в аварии с автобусом и маршруткой

В Ростове-на-Дону 13 человек пострадали в аварии с автобусом и маршруткой

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. В результате пострадали 13 человек, сообщили РБК в ГУ МВД по области.

«Водитель 1973 года рождения, управляя пассажирским автобусом АИ, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом МАЗ», — сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 10:40. В больницу обратились водитель автобуса и девять его пассажиров, а также три пассажира маршрутки.​ По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Москве на улице Маршала Жукова произошло ДТП. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что столкнулись два маршрутных такси. Источники ТАСС и агентства «Москва» сообщили, что в аварию попали маршрутка и автобус. По разным данным, пострадали от одного до двух человек.