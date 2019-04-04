В Подмосковье завели дело после гибели шести человек в ДТП с маршруткой

В Подмосковье завели дело после гибели шести человек в ДТП с маршруткой

В Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в ДТП с микроавтобусом на 65-м километре автодороги М-4 «Дон». Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Столкновение микроавтобуса, который ехал из Тулы в Москву, и фуры произошло утром 4 апреля. По данным правоохранителей, микроавтобус врезался в грузовик, который был припаркован на обочине, после чего загорелся. В результате инцидента шесть человек погибли, еще двое пострадали.​

По уточненным данным подмосковного ГУ МВД, в ДТП скончались четыре женщины и двое мужчин. Среди двух пострадавших есть восьмилетняя девочка, которую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Следователи завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).