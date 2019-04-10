На северо-западе Москвы ограничили движение из-за ДТП с маршруткой

На северо-западе Москвы столкнулись две маршрутки, пострадал человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Возле дома №28 на проспекте Маршала Жукова произошло столкновение двух маршрутных такси», — рассказал представитель служб. По его словам, из-за ДТП перекрыли одну полосу движения.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на проспекте Маршала Жукова столкнулись автобус и маршрутное такси. Источник также сообщил о пострадавших, но не уточнил их число. Источник агентства «Москва» сообщает о двух пострадавших. По его информации, столкнулись маршрутка и рейсовый автобус.

В феврале на Калужском шоссе в Новой Москве столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, пострадали три человека. Водитель маршрутного такси не справился с управлением и влетел в ограждение.