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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Медведев сообщил о преследующем его телефоне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что никогда не выключает свой телефон. Таким образом он ответил на вопрос школьника о том, может ли руководитель выключить телефон и отдохнуть, который ему задали во время Всероссийского открытого урока. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр сказал, что ответ на вопрос зависит от сферы деятельности руководителя. При этом он отметил, что телефон правительственной связи не выключается.

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«Он меня преследует, куда бы я ни передвигался: ездит специальная группа людей и этот телефон рядом со мной ставит. Так что меня найти легко — звоните!» — сказал он.

Ранее Медведев предложил внести изменения в систему образования. В частности, он считает необходимым совершенствовать систему аккредитации вузов. Премьер-министр также полагает, что нужно искоренить третью смену в школах.

Теги: Дмитрий Медведев, телефон
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