Медведев рассказал о полученной в десятом классе «двойке» за четверть

В последний год обучения в школе премьер-министр России Дмитрий Медведев получил «двойку» по одному из предметов по итогам четверти. Об этом сам глава правительства рассказал во время всероссийского открытого урока для школьников «Профессия — руководитель», сообщает ТАСС.

«Я тайну открою, никогда об этом не рассказывал: у меня в 10 классе — тогда 10 классов было, а не 11, как сейчас, — по одному из предметов была «двойка» в четверти», — сказал Медведев, отметив, что не скажет, какой именно предмет это был.

Однако, по его словам, в итоге ему удалось исправить эту оценку и закончить школу без троек.

«Самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу», — сказал премьер, отметив, что плохие оценки нужны для того, чтобы понять, в чем разница между «двойкой» и «пятеркой». ​

Ранее глава правительства предложил внести изменения в систему образования в России. Одном из необходимых шагов он назвал полное искоренение третьей смены в школах. «Есть известная тема, связанная с третьей сменой обучения, которая абсолютно не позволяет давать нормальный курс средней школы и, естественно, подлежит искоренению. На это средства мы стараемся выделять», — говорил Медведев.