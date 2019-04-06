Медведев заявил о необходимости изменений в системе образования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил провести некоторые изменения в системе образования. Об этом он заявил на встрече с руководством фракции КПРФ.

В беседе с представителями думской оппозиции глава кабмина напомнил о двух профильных нацпроектах, действующих в ​стране. По его словам, одной из главных задач нацпроекта «Наука» является создание условий для исследований и для ученых — в частности, для молодых и перспективных специалистов.

«Здесь ситуация стала лучше, поскольку все-таки значительная часть молодых ученых и жилье получают, и стараются закрепляться в своих институтах. Тем не менее проблема здесь существует»,— сказал Медведев (цитата по сайту правительства).

Глава правительства счел необходимым совершенствовать ​механизмы государственной аккредитации вузов, «вопросы, связанные с аспирантскими программами», а также обучение школьников в три смены.

«Есть известная тема, связанная с третьей сменой обучения, которая абсолютно не позволяет давать нормальный курс средней школы и, естественно, подлежит искоренению. На это средства мы стараемся выделять», — добавил премьер.

В начале января стало известно, что в течение шести лет на реализацию национального проекта «Образование» планируется выделить 785 млрд руб. Из федерального бюджета намерены потратить 723 млрд руб.

«Образование» — один из 12 нацпроектов, который следует из майского указа президента Владимира Путина. Он включает в себя десять федеральных проектов, которые охватывают все уровни образования от дошкольного до высшего.